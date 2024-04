Rubato scooter elettrico a disabile. Presentata denuncia contro ignoti

Rubato uno scooter elettrico Vermeiren Ceres Se, di colore rosso, a Michele Masetti 63 anni, disabile di Savignano sul Rubicone. Masetti ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri di Savignano sul Rubicone. Racconta Michele Masetti: "Mi sono recato in via Mulino a Savignano sul Rubicone in pieno centro storico, dove avevo riposto il mio mezzo all’esterno del garage. Ma, arrivato sul posto, ho notato che il mio scooter elettrico non c’era più. Ho chiesto a vari condomini nel palazzo, ma tutti hanno risposto che non hanno visto nulla. A questo punto ho deciso di presentare denuncia querela per furto contro ignoti che se la sono presa contro una persona disabile. Ho due mezzi perchè ogni tanto uno si rompe, o si scarica la batteria, e non posso rimanere senza scooter elettrico perché vivo solo e non ho nessuno che mi possa aiutare. Senza il mio mezzo di trasporto sono bloccato in casa. Lo scooter per disabili mi serve e senza non posso fare. Prima di fare la denuncia ho aspettato un po’ perchè credevo fosse stato uno scherzo di qualche conoscente. Ma alla fine ho capito che si trattava di un furto".

Michele Masetti ha anche pensato di affiggere sui muri di Savignano sul Rubicone e sulle vetrate dei negozi la fotografia dello scooter elettrico rosso rubato e continua: "L’ho fatto per far sì che se qualcuno lo trovasse potrebbe dare comunicazione ai carabinieri di Savignano. Comunque chiunque sia stato si dovrebbe vergognare, anche se capisco che ormai viviamo in un mondo in cui non c’è più nulla di cui meravigliarsi".

Ermanno Pasolini