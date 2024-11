Rubicone, buon esordio . Convincente vittoria a Forlì

È iniziato nel migliore dei modi il campionato in Prima divisione femminile della Rubicone in Volley, anche in questa stagione allenata da Chicco Maccagni. Le rubiconiane alla prima uscita stagionale hanno timbrato una bella vittoria per 3-1 fuori casa contro la giovane formazione della Libertas Forlì. La preparazione precampionato ha vissuto un po’ di alti e bassi perché Maccagni quasi mai ha avuto a disposizione tutti gli effettivi. Così è stato anche all’esordio stagionale, ma le ragazze sono state brave a portare a casa la piena posta giocando una buona gara contro una formazione di livello.