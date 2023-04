Rubicone, corso per assistenti familiari

Sono aperte le iscrizioni al percorso "Qualificare il lavoro di cura" organizzato dall’Asp del Rubicone e Unione dei Comuni Rubicone e Mare in collaborazione con l’Ausl Romagna. Il corso gratuito è rivolto ad assistenti familiari e familiaricaregiver del Distretto per consolidare capacità, competenze e garantire standard prestazionali di cura più elevati nell’assistere persone non autosufficienti. Il percorso si svolge con l’utilizzo della Piattaforma Self, programma della Regione Emilia Romagna, attraverso il quale ogni partecipante accede online con apposite credenziali. Le tematiche affrontate sono Salute e Malattie, Assistere nel movimento, Demenza, Relazione e Comunicazione, Alimentazione, Igiene personale e della casa, Lavorare in Italia. Per ogni argomento è possibile consultare video, documenti e slide. Sono previsti quiz intermedi per esercitarsi prima di effettuare il test finale e ottenere l’attestato della Regione Emilia Romagna. Durante il percorso sono previsti momenti di tutoraggio e accompagnamento. Al percorso online seguiranno incontri in aula con i professionisti del team socio-sanitario.

Informazioni e iscrizioni Sportello Infocarer martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 oppure venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0541.809686.