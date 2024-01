Rubicone Fashion preda dei vandali

di Ermanno Pasolini

È stato un gruppo di ragazzini, come si evince da quanto postato sui social in foto e video, a compiere un brutto atto vandalico sabato sera all’outlet Rubicone Fashion, nel grande centro commerciale Romagna Shopping Valley a Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, a monte della statale 16 Adriatica. Il nutrito gruppo di giovanissimi, tutti incappucciati, si sono a loro modo divertiti a spaccare la vetrata di una porta di ingresso di uno dei corridoi che porta nei vari negozi. Probabilmente hanno usato qualche attrezzo da scasso e comunque in grado di rompere una vetrata.

Poi una volta che sono riusciti a entrare, hanno preso l’idrante dell’impianto anticendio, che obbigatoriamente c’è in ogni zona del grande centro commercile. Lo hanno srotolato e hanno allagato il corridoio, poi sono fuggiti facendo perdere (almeno finora) le loro tracce. Non risulta abbiano rubato nulla o rovinato negozi, ma hanno comunque sia compiuto un puro atto vandalico, causando danni senza motivo a un’attività commerciale.

Quanto successo sabato sera all’outlet Rubicone Fashion di Capanni di Savignano sul Rubicone rispecchia, di fatto, quello che purtroppo sta accadendo sempre più spesso a livello nazionale. Ragazzi, che per la maggior parte dei casi sono minorenni come quelli di Capanni, si presentano in branco, alcuni agiscono e altri filmano quello che combinano i loro compagni e poi postano il tutto sui social scatenando i commenti di chi naviga in internet. Così è accaduto sabato sera.

Chiamati dai responsabili dell’outlet, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesenatico che stanno conducendo le indagini per cercare di risalire a chi ha messo in atto il brutto gesto.