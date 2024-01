Rubicone in Volley supera Macerata al tiebreak

Nel campionato di pallavolo maschile di serie B, la squadra del Rubicone in Volley griffata Sab Group ha iniziato il nuovo anno così come aveva finito il vecchio: vincendo al tiebreak, in questo caso a Macerata contro la ‘Paoloni’. La gara si era messa molto male con gli ospiti sotto due set a zero a causa dei soliti blackout che spesso vanificano il buon gioco proposto.

Nei primi parziali in effetti la formazione gialloblù aveva sempre condotto le danze portandosi avanti nel punteggio di 5-6 punti e con l’inerzia della gara dalla propria parte, ma come ormai troppo spesso capita, la squadra si era poi ‘spenta’ all’improvviso, permettendo agli avversari di recuperare e sorpassare. Fortunatamente il cuore di Aldini e compagni ha fatto la differenza nei set successivi. In particolare nel quarto parziale, col Rubicone costretto a inseguire 10-3, Bertacca si è caricato sulle spalle la squadra mettendo a terra palloni importanti e spronando i compagni a non mollare. Anche Nori è stato da esempio nei momenti difficili sacrificandosi in difesa.

Il quinto set è stato invece sempre sotto il completo controllo dei gialloblù che grazie alla sofferta ma meritata vittoria sono così saliti all’ottavo posto in classifica con una gara ancora da recuperare. Nella prossima gara, ultima del girone di andata, Sab Group Rubicone sabato 20 gennaio alle 17.30 ospiterà i maceratesi della Sios Novavetro nella palestra di San Mauro Pascoli.

In serie C femminile invece niente da fare per la squadra del Rubicone in Volley, ko 0-3 contro Ravenna. Le gialloblù, ultime in classifica a quota 4 punti e con una sola vittoria dopo 11 giornate, torneranno in campo domani, sempre nella palestra amica del ‘Marie Curie’ di Savignano, per ospitare il Bellaria, ora al quarto posto.

La compagine gialloblù, con ancora tutto un girone a disposizione, ha il tempo per invertire la rotta e sollevarsi dalle zone bollenti della classifica. Ma serve cambiare passo in maniera decisa, il prima possibile.

Luca Ravaglia