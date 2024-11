Rugby A, il Romagna Rfc oggi di scena a Civitavecchia

Ultima fatica prima della settimana di stop del campionato per il Romagna Rfc, che oggi pomeriggio, alle 14.30, sarà impegnato in trasferta a Civitavecchia. In questo primo mese del campionato di rugby di serie A i galletti hanno raccolto 7 punti, con una vittoria con bonus e due sconfitte di misura al proprio attivo, l’ultima delle quali è maturata domenica scorsa con il Livorno: il Romagna in effetti è comunque uscito a testa alta dal difficile confronto con i toscani, riuscendo a giocarsela fino alla fine contro un avversario di caratura, confermando di poter contare su un gruppo con buone qualità e che sta affrontando senza timori reverenziali il torneo nel quale è approdato da neopromosso dopo aver disputato un anno nel purgatorio della serie B. La strada per dimostrare di sapere reggere la categoria è ovviamente ancora lunga, ma le prime gare di ‘rodaggio’ stanno lanciando segnali incoraggianti, che servirà però confermare e rilanciare nel corso del torneo, quando la squadra prenderà progressivamente più confidenza con l’ambiente e gli avversari. I prossimi riscontri sono attesi in queste ore, quando il pullman cesenate si fermerà davanti allo stadio del Civitavecchia Centumcellae in occasione di un’altra sfida che si annuncia decisamente ostica, su un campo non facile e contro un avversario che ha iniziato il campionato col piede giusto, tanto da occupare il secondo posto provvisorio della graduatoria, con 11 punti fin qui conquistati. I romagnoli, che dunque inseguono a -4, proveranno a piazzare uno sgambetto che varrebbe tanto, prima di tutto in termini di morale. Ecco la lista dei convocati: Bastianelli, Burioli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Zani.