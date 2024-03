Sabato il rientro di Ogunseye

Continua con l’allenamento di questa mattina, a Villa Silvia, la preparazione alla sfida casalinga di sabato sera contro il Pescara. Una gara che potrebbe regalare la matematica certezza del ritorno del Cavalluccio in B, dopo sei anni di assenza - tutto dipende anche dal risultato di domani sera della Torres, che ospiterà il Gubbio. Contro gli abruzzesi allenati dall’ex centrocampista bianconero Emmanuel Cascione mancheranno di sicuro il capitano Francesco ’Ciccio’ De Rose: anche ieri per lui lavoro differenziato, si spera di rivederlo in campo per la prossima trasferta del 7 aprile contro la Juve Next gen.

Anche Matteo Piacentini si trova alle prese con guai muscolari. La lista degli assenti viene completata dal lungodegente Giovanni Nannelli. Sabato sul campo del Manuzzi Domenico Toscano ritroverà invece Roberto Ogunseye, che a Lucca ha scontato la giornata di squalifica comminata dopo il giallo rimediato a Pesaro, mentre la lista dei diffidati comprende Tommaso Berti e Matteo Piacentini. Il programma degli allenamenti prosegue domani con la seduta in programma sempre al Rognoni.

a.b.