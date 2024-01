Sabato in piazza arriva la Befana a bordo della scopa

Dopo il grande successo della festa di Babbo Natale, la consulta di quartiere Rio Salto-Castelvecchio si appresta a organizzare l’arrivo della Befana nella piazza don Melchiorre Baroni (dietro la Conad). La Befana arriverà a cavallo della sua scopa per distribuire dolciumi a tutti i bambini presenti. Neanche la pioggia la fermerà. Se dovesse piovere la befana sarà lì ad aspettare. Arriverà sabato alle 15. Il presidente del quartiere Assunta Ciaravolo ringrazia quanti hanno permesso la realizzazione di questi eventi. In primis l’amministrazione comunale, la Conad, RomagnaBanca e Iper Rubicone. Poi tutti coloro che si sono uniti alla consulta per rendere questi momenti piacevoli e fare felici tanti bambini. La loro felicità ripaga tutto lo sforzo fatto.