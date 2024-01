Saber squalificato dopo l’ammonizione a Ferrara

Come previsto salterà la gara di sabato sera contro il pontedera Hraiech Saber (foto). Fatale l’ammonizione presa ad una decina di minuti dalla fine a Ferrara e che gli costa la squalifica di un turno essendo il quinto giallo da inizio stagione. Rientrerà Giuseppe Prestia, assente al Paolo Mazza sempre per squalifica rimangono invece in diffida Ciccio De Rose e Ivan Varone.

Intanto sul fronte mercato il Cesena continua a tenere la strategia annunciata in apertura di trattative.

Nessuna operazione in entrata, salvo eventuali occasioni da valutare cammin facendo anche per non alterare gli equilibri di uno spogliatoio che sin qui si è dimostrato forte e coeso, ed eventualmente qualche uscita, ma solo di giocatori poco impiegati e scontenti.

Fra quelli dati con le valige in mano c’è Giovanni Nannelli che ha qualche richiesta in D, anche se lui non vorrebbe scendere di categoria. Alla fine dovrebbero rimanere in riva al Savio anche Luca Coccolo e Riccardo Chiarello nonostante il misero minutaggio nella prima parte di stagione.

a.b.