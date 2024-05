Sacro Cuore, idee giovani in gara. Premiato il Progetto Scuola Impresa

La classe II B si è aggiudicata il primo posto del il Progetto Scuola Impresa che ha visto impegnate in questo anno le classi della Scuola Media del Sacro Cuore, in collaborazione con Sira Group e con la Confindustria Giovani dell’Emilia Romagna. All’auditorium del Seminario, dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, sono stati presentati i progetti selezionati di fronte ad un giuria composta dai rappresentanti dalle realtà imprenditoriali che nel corso dell’anno si sono coinvolte con questa esperienza, accogliendo gli studenti in azienda e partecipando ai momenti di formazione: Carlotta Gruppioni di Sira Group, Daniela Tamburini di Wellness Foundation, Giampiero Gardellini di Officine Maccaferri, Laura Amadesi di BBS, Mariastella Mancini di Lab Analisi Bio 5 e vicepresidente di Confindustria Emila giovani e Rexina Saraci di Refuel. Gli studenti, che avevano seguito con grande entusiasmo le fasi del progetto, hanno restituito con manufatti, video ed app i contenuti proposti durante le visite ed i momenti di formazione, che, in linea col progetto di orientamento, li hanno messi a contatto con quel mondo del lavoro che li aspetta dopo il loro percorso di studio, rendendoli consapevoli dell’organizzazione aziendale, delle problematiche della sostenibilità ambientale e dei nuovi scenari dischiusi dall’Intelligenza Artificiale. La classifica finale è stata questa: primo per la sezione ’Economia circolare: packaging sostenibile’ il progetto ’Pasta Nonna Agata’ della II B, secondo per la sezione ’L’idea geniale che genera una start up’ il progetto ’AT-Sport’ della classe III A, terzo per la sezione ’Wellness education: la mia scuola ideale’ il progetto della classe I B.