Sagra della Pagnotta: "Un vero successo grazie ai volontari"

Il Comune di Sarsina esprime i propri ringraziamenti alla Associazione Pro Loco e alla Banda Musicale Città di Sarsina, per la promozione, la valorizzazione e l’ottima organizzazione della tradizionale Sagra delle Pagnotta Pasquale, giunta alla sua 39° edizione: "In una splendida giornata di sole si è svolta con successo la seconda domenica della Sagra della Pagnotta 2024, in un clima di allegria e spensieratezza".

Durante la giornata della Sagra, in piazza Plauto ha avuto luogo anche la vendita di libri usati e vintage.