Sammaurese, c’è tanto da lottare. L’Imolese non va sottovalutata

Dopo tante, troppe settimane passate ad inseguire la zona playout, la Sammaurese è riuscita ad abbandonare gli ultimi due posti della classifica. Certo nelle cinque giornate che mancano alla fine della stagione regolare possono succedere molte cose ma almeno adesso la pressione che comporta stare in fondo alla classifica pesa sulle spalle di altre squadre. Oggi, al Macrelli, fischio di inizio alle 15, i giallorossi sono attesi da un impegno certo non semplice visto che l’avversario di turno è l’Imolese di Gianni D’Amore. Come era successo anche la scorsa stagione i rossoblù di Imola nel girone di andata hanno tenuto un ritmo molto alto per poi rallentare nel ritorno, frenata che si è accentuata nelle ultime tre giornate nelle quali la squadra di D’Amore ha raccolto solo un punto.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, il tecnico rossoblù ha messo in evidenza di avere qualche problema di formazione, il difensore Barnabà è squalificato ma oltre a questo durante la settimana un attacco influenzale ha colpito vari elementi della rosa a sua disposizione. L’Imolese nonostante tutto resta una squadra da non sottovalutare, l’età media piuttosto bassa fa pensare che possa commettere qualche ingenuità ma nello stesso tempo può imporre alla gara un ritmo molto alto. La Sammaurese deve aspettarsi un avversario che non sarà certo sprovveduto dal punto di vista tattico ma che certo non è abituato a fare barricate, il fatto che i rossoblù abbiamo conquistato in trasferta un punto in più di quelli arrivati invece negli incontri giocati al Galli lo conferma. Senza trascurare poi il dato della differenza reti praticamente alla pari fra quelle subite e segnate, in pratica l’Imolese è una squadra che concede occasioni agli avversari ma sa anche fare molto male quando sviluppa la sua manovra offensiva. Dipenderà ovviamente da chi D’Amore avrà in effetti a disposizione ma resta probabile che si affidi alla difesa a quattro con due centrocampisti centrali dietro alla linea di tre sulla trequarti e davanti a loro una punta centrale che sarà uno fra Raffini e Melloni.

Per quanto riguarda la Sammaurese di Stefano Protti non sono previsti cambiamenti tattici, e del resto gli ultimi risultati dicono che adesso la squadra ha trovato equilibrio e solidità. Ci possono essere piuttosto cambi dal punto di vista tecnico. Bonandi ormai è tornato a disposizione e può diventare una risorsa da spendere a gara in corso oppure dall’inizio, lo stesso discorso può valere per la maglia numero nove: meglio partire con Gallo per tenere Merlonghi come carta di riserva vista anche la sua abilità sui calci piazzati o viceversa. Certo è che l’Imolese dall’alto dei suoi trentanove punti è praticamente salva ma certo vorrà migliorare la sua classifica mentre la Sammaurese ha bisogno di continuare a muovere la classifica approfittando del momento positivo. A dirigere l’incontro è stato designato Matteo Moncalvo della sezione di Collegno.

Roberto Daltri