Sammaurese: determinazione e unità per la salvezza in Serie D

Volere è potere, questa è una di quelle frasi che abbiamo sentito o pronunciato molte volte, ma forse non abbiamo mai cercato di capire come tradurre il concetto dalle parole ai fatti. Ci ha pensato invece la Sammaurese che ha voluto talmente tanto conquistare la salvezza, la permanenza in serie D, per disputare l’undicesimo campionato di fila, che alla fine ha superato tante difficoltà incontrate sul campo da gioco e a volte anche fuori, arrivando a raggiungere il suo obiettivo. Non ci sono segreti ma di certo nel caso specifico la ricetta è stata un mix di determinazione e compattezza del gruppo, intendendo per questo la squadra, lo staff tecnico e coloro che sono stati sempre vicini: Sandra, la segretaria della Sammaurese, Mauro e Stefano che hanno curato tutti gli aspetti organizzativi giorno dopo giorno.

Martedì sera si sono ritrovati tutti al Lago Pascoli per salutarsi, cantare i cori della vittoria e vedere un filmato che racchiude i momenti più emozionanti, a volte più divertenti di una stagione che nessuno di loro potrà dimenticare. Le immagini e il sonoro hanno rivelato come Stefano Protti ha motivato la squadra prima del playout pronunciando queste parole: "Dovete essere già orgogliosi di giocarvi questa partita, altri gruppi magari più dotati tecnicamente non ci sarebbero arrivati, voi si". Il rapporto fra il tecnico subentrato a Mirko Taccola, il suo braccio destro Paolo Cangini e lo storico massaggiatore Muccioli con la squadra non è da considerale normale, queste le parole di Manuel Ferrani assieme a Thomas Bonandi, il naturale capitano del gruppo. Il difensore ha aggiunto: "Mi è capitato di chiudere delle stagioni senza più parlare con parte dei compagni e sapendo che con molti non ci saremmo più sentiti ma sono sicuro che fra noi non sarà cosi". Ma è stato quando ognuno ha cercato di descrivere le sue sensazioni e lo stato d’animo che stava vivendo che molti hanno trovato un avversario insuperabile nella commozione. Molti occhi lucidi, voci rotte e groppo in gola, a partire da Sandra, la più emozionata, a molti dei calciatori, il sentimento comune è stato questo gruppo mi è entrato dentro. In molti casi si è capito che si è trattato di un vero saluto, il gruppo pare destinato a cambiare molto, per Stefano Protti le prime voci parlano di possibili interessamenti da parte della Pistoiese e del Lentigione, senza sottovalutare le Marche dove da calciatore e da allenatore ha lasciato buoni ricordi.

Il lavoro al Macrelli, intanto, non si ferma: da martedì 27 a sabato 31 sul terreno dello stadio di San Mauro si allenerà la nazionale Under 21 di Carmine Nunziata che sta preparando il campionato europeo in programma dal’ 11 al 28 giugno nella repubblica Slovacca.

Roberto Daltri