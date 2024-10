Sammaurese nella mani di Protti

La sconfitta subita la scorsa domenica dalla Sammaurese ha avuto come conseguenza immediata l’ultimo posto in classica in solitaria per i giallorossi e come effetto non immediato, ma non del tutto imprevedibile, l’esonero di Mirko Taccola. Uno dei grandi protagonisti della salvezza conquistata pochi mesi fa, insomma, non potrà proseguire il suo lavoro e non potrà riscattare la pessima figura che per la prima volta, parole sue, da quando è nel calcio gli ha fatto provare vergogna. Adesso si deve pensare ad oggi, ovvero alla capolista Tau Altopascio e al domani, insomma a chi tocca il compito di risollevare la Sammaurese: i due tecnici in lizza erano Stefano Protti e Mattia Graffiedi e la scelta è caduta sul primo che ieri ha diretto l’allenamento. La grande conoscenza dell’ambiente, del campionato di serie D e i notevoli risultati ottenuti da Stefano Protti sulla panchina della Sammaurese hanno avuto un peso sulla scelta della società. Il nuovo corso di Stefano Protti avrà un inizio non certo morbido, arriva infatti la squadra che sta sorprendendo tutti, quella che in otto giornate ha conquistato sette vittorie e un pareggio, quella squadra che ha segnato 18 reti e ne ha subite 5. Compito, quindi, davvero duro quello che spetta oggi a Sedioli e compagni anche se, vista la forza dell’avversario, alla Sammaurese non è richiesta una vittoria obbligata ma piuttosto una reazione di orgoglio, quella si anche come assunzione di responsabilità. Fischio di inizio fissato per le 14.30, al Macrelli. Oggi arbitra Gervasi di Cosenza.

Mercoledì di campionato anche in Eccellenza: la capolista Sampierana riceve al Campodoni il Faenza, il Gambettola invece per rilanciare le sue ambizioni deve andare a strappare punti al Solarolo, entrambi gli incontri iniziano alle 20,30.

Roberto Daltri