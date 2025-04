Sampdoria e Salernitana: Cambi di Panchina per Evitare la Retrocessione

Sei giornate al termine, retrocedere in C è un disastro prima di tutto economico, così vanno spiegati i due cambi di panchina del recente weekend effettuati da Sampdoria e Salernitana in piena zona retrocessione diretta. Entrambi i club hanno cambiato così quattro tecnici in questa stagione. A Genova tanta suggestione e un ritorno al glorioso passato per sperare nella salvezza; i doriani terzultimi a 32 punti hanno salutato Leonardo Semplici e al suo posto ecco un gruppo di vecchi amici che ha fatto la storia blucerchiata. Con accordo fino al 30 giugno l’allenatore è Chicco Evani, prima volta in un club, un lungo passato nelle nazionali azzurre e ultima esperienza come vice di Roberto Mancini fino al 2023, quindi ha vinto anche l’Europeo. Il suo vice è Attilio Lombardo, Giovanni Invernizzi responsabile dell’area tecnica, Andrea Mancini figlio di Roberto è tornato come direttore sportivo ma soprattutto il padre sarà un consulente più che mai coinvolto nel guidare lo staff che ha già avuto in azzurro.

Ultima e disperata mossa della Sampdoria che non è mai stata in terza serie. Stessa mossa a Salerno dove è finita la parentesi di circa tre mesi di Roberto Breda, al suo posto Pasquale Marino per un rush finale che vede attualmente i campani penultimi a 30 punti. Marino è tecnico esperto ma dal rendimento discontinuo: ultima esperienza lo scorso anno a Bari dove è stato esonerato il 5 febbraio dopo che era subentrato all’attuale mister del Cesena Michele Mignani il 9 ottobre 2023 dopo quasi due anni di inattività. In totale da inizio stagione sono venti i cambi in panchina, due società, appunto Sampdoria (Pirlo, Sottil, Semplici e ora Evani) e Salernitana (Sottil, Martusciello, Colantuono e Breda) ne hanno effettuati quattro a testa ma i problemi sono rimasti.