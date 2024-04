Sampierana a un passo dal salto in Eccellenza. Oggi basta un pareggio

Sarà grande festa oggi pomeriggio allo stadio comunale Campodoni di San Piero in Bagno, al termine dell’incontro di calcio Sampierana-Bellariva Virtus? La Sampierana dovrà fare solo un punto per salire dalla Promozione in Eccellenza. Questa volta ci sperano proprio in tanti, anzi si può dire tutti, una comunità intera. Le ultime tre partite non sono state proprio fortunate per la Sampierana Calcio 1926, che dall’altezza dei suoi 12 punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine, ora si trova a sei punti sopra la seconda (il Cattolica) a due giornate dal termine del campionato 2023/2024.

Oggi basterebbe un pareggio col Bellariva, senza stare a vedere cosa farà il Cattolica, che anche se vincesse il suo incontro resterebbe a 4 punti ad una sola giornata dal termine. La partita prenderà il via alle 15,30: "Concentrazione massima ed un super tifo per i nostri beniamini – dice il presidente Oberdan Melini –. Ingresso gratuito. Tifosi bianconeri, che in maniera encomiabile, per tutta la stagione avete sostenuto la squadra: vi aspettiamo tutti allo stadio per questo importante e decisivo appuntamento".

gi.mo.