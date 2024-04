Sampierana, basta un punto per il salto in Eccellenza

Non soltanto a Cesena, ma anche in Alto Savio c’è una squadra di calcio, la Sampierana Calcio 1926, che ha realizzato risultati più che eccellenti nel corso di questo campionato. Tanto eccellenti che, ormai da diverse giornate, lassù ben salda prima in classifica generale, sta per essere promossa dal campionato di Promozione in Eccellenza, con 2 giornate di anticipo. La squadra di San Piero in Bagno sperava di fare il salto di categoria già due incontri fa, ma la inopinata sconfitta subìta contro la compagine della Stella di Rimini ha rinviato la festa. Idem domenica scorsa per la vittoria del Cattolica (ora 2° in classifica, a -9 dalla Sampierana) contro la squadra di Fratta.

Dunque, manca proprio solo un punto. La Sampierana, oggi domenica 14 aprile (15,30), potrebbe gioire e far brindare una intera comunità. Lo spumante è già nel frigo.

Con oggi, domenica, mancano Basta un pareggio al fischio finale nello stadio di Villa Verucchio, per avere la matematica certezza della promozione. Se per un punto Martin perse la cappa, la Sampierana con un punto può conquistare l’Eccellenza. Una partita che che, come afferma la Sampierana nella sua pagina social, "Può permetterci di scrivere un’altra pagina di storia", sottolineando altresì che "Manca un ultimo piccolo passettino. Forza ragazzi".

La Sampierana Calcio 1926 ha un encomiabile blasone calcistico. Basta ricordare che, nel corso della sua lunga storia, ormai secolare, ha già disputato campionati di Eccellenza e una volta è salita anche in Serie

"Per oggi chiediamo un ultimo sforzo ai giocatori, che assieme al loro allenatore, Federico Barontini, sono stati veramente lodevoli durante tutto il campionato" dice il presidente della Sampierana Calcio 1926, Oberdan Melini.

"Avremo al seguito della squadra vari tifosi – aggiunge infine – che anche quest’anno sono sempre stati molto vicini e entusiasti dello splendido cammino della Sampierana Per la grande festa ufficiale, coi tifosi e con la comunità di San Piero, è bene aspettare l’ufficialità della promozione in Eccellenza". La scaramanzia non è mai troppa.

Gilberto Mosconi