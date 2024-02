Sampierana-Forlimpopoli, Petrini segna per la vittoria: "Il mio primo gol della stagione"

Lorenzo Petrini ha segnato il gol vittoria della Sampierana sul campo del Forlimpopoli che, nel campionato di calcio di Promozione, ha regalato alla squadra dell’Alto Savio i tre punti grazie ai quali ha mantenuto il primato provvisorio in classifica davanti a Faenza. "È nata una bella azione sulla trequarti – racconta Petrini –. Braccini ha servito Quaranta il cui cross è stato perfetto. Io ero lì, non ero marcato stretto, mi sono coordinato bene, ho colpito con il piede destro di collo pieno e la palla ha preso la traiettoria giusta. Mi è andata bene. È stato il mio primo gol della stagione, spero di aggiungerne altri, anche se sono un centrocampista più di interdizione e in fase offensiva cerco di portare il mio contributo soprattutto con gli assist".

La vittoria è stata ottenuta sul campo di una diretta concorrente, visto che il Forlimpopoli è quarto, ma se avesse vinto si sarebbe preso la vetta. "Sono al mio decimo anno alla Sampierana e non ho mai vinto un campionato. Magari questa sarà la volta buona… Non sarà facile, perché le pretendenti sono diverse: ci sono squadre più competitive, il livello tecnico si è alzato, anche in coda tutte o quasi possono fare punti".

Il prossimo sfidante sarà il Classe, che arriverà a San Piero in Bagno. "È un avversario molto pericoloso – chiude Petrini – che ha vinto quattro volte in trasferta raccogliendo 14 punti dei 32 totali. Noi però in casa dobbiamo tornare a fare la voce grossa, anche perché con tre sconfitte e un pareggio abbiamo già lasciato troppi punti".