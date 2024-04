San Carlo va di corsa. Ricca giornata di eventi

Il tempo non è dei migliori, ma non dovrebbe piovere, per cui il programma della giornata che oggi San Carlo di Cesena dedica ai motori è confermato in tutto e per tutto. Quest’anno, per problemi legati al calendario del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini, la Polisportiva San Carlo ha dovuto spostare al 4 e 5 maggio le giornate dedicate alle gare di kart, ma il 25 aprile sarà comunque una giornata dedicata a tutto quello che si muove su ruote: cicli, moto, auto e kart, ma in versione elettrica adatta ai bambini grazie alla collaborazione della polizia locale e del Consorzio Romagna Iniziative che sostiene l’educazione stradale. Il programma inizia alle 8, quando partirà un giro non competitivo in mountain bike sulle colline; alle 9.15 apertura del motoraduno curato dal Moto Club Paolo Tordi di Cesena con percorso turistico alla scoperta delle colline cesenati. Alle 11 arriverà la colonna dei bolidi della scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli. All’ora di pranzo tutti nello stand gastronomico della Polisportiva con paella, sangria e specialità romagnole. Nel pomeriggio sfilata di moda con la presentazione della collezione primavera-estate della boutique Cheope e musica dal vivo con Total Peppers. Per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di moto e auto d’epoca. Anche in serata sarà in funzione lo stand gastronomico (prenotazioni telefoniche al 380.7323457).

Intanto gli organizzatori lavorano all’organizzazione della gara di kart del 4 e 5 maggio, quando è annunciata la presenza di alcuni protagonisti della trasmissione ‘Affari tuoi’.