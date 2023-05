San Mauro spazia dalla poesia alla piada

di Ermanno Pasolini

A San Mauro Pascoli tra i protagonisti del cartellone estivo della rassegna "Il Giardino di Zvanì" Davide Toffolo, Marcello Fois, Roberto Mercadini e Lella Costa, Verdena, Wilco e Stefano Bollani, fino a Vittorio Sgarbi e Maria Pia Timo. Musica, concerti, incontri con gli autori, la cucina di Zvanì, gli appuntamenti enogastronomici, spettacoli per bambini, poesia e burattini. Da sabato nel giardino di Casa Pascoli, nelle vie del centro e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Sono 40 gli appuntamenti che allieteranno l’estate sammaurese nei mesi di giugno, luglio e agosto con un costo per il comune di 75mila euro. Un calendario realizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alla cultura, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio. A dare il via alle iniziative sarà, sabato l’evento "Soul Pida" dedicato alla piadina in tutte le sue declinazioni. In piazza Mazzini e nelle vie del centro musica dal vivo, piadine gourmet e la presenza di piadina Igp, birra e drink gustosi, un mercatino artigianale locale, il tutto a partire dalle 18, a cura dell’Associazione Made in San Mauro Pascoli. Giovedì 1 giugno serata dedicata alla Festa della Repubblica in piazza Mazzini con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e la partecipazione dell’Ensemble dell’Associazione Amici della Musica. Sempre con la collaborazione dell’associazione Amici della Musica, giovedì 21 giugno, dalle 20.45 torna in piazza Mazzini la Festa Europea della Musica in un’edizione diffusa in piazza Mazzini, Piazzetta Giorgi e in vari locali del centro. Serate a ingresso libero.

Hanno detto la sindaca Luciana Garbuglia e l’assessora alle attività economiche Stefania Presti: "Il nostro primo pensiero va alle persone alluvionate. E’ un calendario molto ricco con tanti spettacoli e incontri culturali. Questo cartellone riguarda solo San Mauro Pascoli. La zona di San Mauro Mare ne avrà uno tutto suo. Avremo libri, autori e spettacoli al Giardino di Casa Pascoli che inizierà lunedì 19 giugno con l’anteprima della rassegna letteraria "Cortocircuiti narrativi" con Davide Toffolo musicista-fumettista che presenterà il suo "Bestiario" in un reading-concerto che metterà in cortocircuito musica e illustrazione". Confermata la nuova edizione del festival "Il Giardino della Poesia", quest’anno a quota 27 anni, che si terrà dal 16 luglio al 7 agosto con spettacoli al giardino di Casa Pascoli e a Villa Torlonia, sempre a cura dell’associazione Sammauroindustria. Tutte le serate sono a ingresso libero. In piazza Mazzini e in centro storico, oltre al 1 giugno e alla Festa della Musica, tornano gli appuntamenti promossi dall’associazione dei commercianti del centro "Made in San Mauro Pascoli" con sabato "Soul Pida", sabato 17 giugno in piazza Mazzini e per le vie del centro si terrà l’evento "Disco Tagliatella" a partire dalle 19. Giovedì 20 luglio la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli "A Cena con Zvanì", quest’anno edizione arricchita dopo cena dallo spettacolo di Maria Pia Timo. Altro appuntamento gastronomico sarà quello con l’Avis di San Mauro Pascoli che domenica 11 giugno dalle 20 proporrà "PaellAVIS", serata a base di paella, evento su prenotazione. Poi Sammaurock nel Parco Giovagnoli 20° edizione il 25 e 26 luglio. Tanti gli spettacoli anche a Villa Torlonia compreso il processo. Info: Comune di San Mauro Pascoli-Biblioteca Pascoli 0541 933656; Musei Parco Poesia Pascoli: 0541 936070; Iat San Mauro Mare: 0541 346392. www.comune.sanmauropascoli.fc.it