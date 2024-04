"San Piero, viabilità da rivedere"

Enzo Montalti, capogruppo per l’opposizione consiliare di centrosinistra e candidato sindaco per le elezioni comunali con Insieme per Bagno di Romagna, interviene nel merito del traffico nel "centro abitato di San Piero in Bagno – dice – caratterizzato da elementi d’interesse e di aggregazione quali Ospedale Angioloni, piazza, giardini pubblici e scuole, da mesi rivoluzionato dalla attuale amministrazione comunale, con soluzioni non condivise da molti cittadini". "Considerata la rilevanza del problema e valutando non adeguate le soluzioni adottate per l’abitato di San Piero in Bagno – aggiunge quindi Montalti – riteniamo necessaria la completa revisione della viabilità urbana attuale".