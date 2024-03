Sarà l’ultima estate per la vasca all’aperto. Poi caccia al gestore

Ultima estate per l’attuale vasca all’aperto prim dell’avvio dei lavori di realizzazione della futura piscina. Gli uffici comunali del settore Servizio Patrimonio-esprori e Partecipazione sono impegnati nella predisposizione degli atti necessari all’avvio della procedura pubblica di affidamento in concessione del servizio di gestione dell’attuale impianto a un operatore per la durata dei lavori, dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2027. L’iter amministrativo, che sarà preceduto da una proroga all’attuale gestore, Forus Italia, valida fino al 31 agosto, riguarda l’area della piscina interna. Il progetto, dal costo di 12 milioni, prevede prima la demolizione delle vasche e sistemazioni esterne attuali e realizzazione del nuovo edificio nella parte a sud del lotto; poi la demolizione del vecchio edificio e realizzazione delle nuove vasche esterne.