Sarà Minnucci a guidare Vesna

La dichiarazione definitiva dei partenti ieri a mezzogiorno ha sciolto gli ultimi nodi relativi ai cavalli e ai driver che sabato prossimo si daranno battaglia nella novantesima edizione del Campionato Europeo di trotto, la corsa di maggior richiamo della stagione dell’Ippodromo del Savio, che da alcuni anni Orogel sponsorizza nell’ambito delle politiche di sostegno allo sport romagnolo e cesenate in particolare.

Tutti i dodici cavalli che erano stati dichiarati partenti prima dell’estrazione dei numeri sono stati confermati. D’altronde l’originale formula del Campionato Europeo, con due prove a numeri invertiti e l’eventuale finale, garantisce a tutti i partecipanti una partenza in prima fila e una in seconda, in modo da poter giocare le proprie carte a caccia dei 154.000 euro del montepremi messo a disposizione dal Masaf, il Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare.

L’ultima casella da riempire nell’ordine di partenza riguardava il guidatore di Vesna, straordinaria cavalla di dieci anni il cui proprietario Renè Legati (scuderia Indal) ha scelto di guidare Dali Prav; d’accordo con l’allenatore Andrea Esposito, Legati ha indicato Giampaolo Minnucci, il guidatore del mitico Varenne, che ha portato al successo Vesna nell’ultima corsa vittoriosa il 27 luglio scorso a Montecatini col tempo di 1.12.2 al chilometro.

Ecco i numeri di partenza nella prima e nella seconda prova dei cavalli con i relativi guidatori: 1-12 Zefiro d’Ete (Gaetano Di Nardo), 2-11 Amon You Sm (Crescenzo Maione), 3-10 Click Bait (Roberto Vecchione), 4-9 Denver Gio (Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata), 5-8 Dali Prav (Renè Legati), 6-7 Akela Pal Ferm (Francesco Paolo Caruso), 7-6 Callisto (Vincenzo Luongo), 8-5 Heart of Steel (Santo Mollo), 9-4 Vesna (Giampaolo Minnucci), 10-3 Diamond Truppo (Antonio Velotti), 11-2 Capital Mail (Antonio Di Nardo), 12-1 Chance Ek (Pietro Gubellini).