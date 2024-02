"Sbagliato dare agenti a Mercato Saraceno"

Dopo la Commissione consiliare nella quale è stato proposto il rinnovo della convenzione in base alla quale è attiva una forma di gestione associata del servizio di polizia locale tra Cesena e Mercato Saraceno, scattano le critiche da ‘Cesena siamo noi’. La proposta presentata in Commissione prevede la proroga di due anni della convenzione in base alla quale il comandante e parte degli addetti della polizia municipale di Cesena svolgono attività di polizia locale in favore del Comune di Mercato Saraceno. "L’organico della polizia locale - evidenzia Il consigliere Denis Parise - è sottodimensionato (70 posti a tempo pieno e 8 con contratto a tempo determinato) rispetto ai 115 addetti previsti dallo ‘standard regionale’. Dunque non è opportuno che il Comune di Cesena continui a privarsi della preziosa attività di alcuni agenti per colmare il vuoto d’organico del Comune di Mercato Saraceno".