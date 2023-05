Scambio culturale, i ragazzi francesi tornano a casa

Tornano a casa oggi gli studenti francesi ospiti per tre giorni dell’Istituto Comprensivo di Gambettola. Lo scambio culturale fra la scuola di Gambettola e una scuola francese dell’alta Savoia ha una tradizione che risale ad otto anni fa e da allora si ripete ogni anno con ottimi risultati per la crescita degli alunni partecipanti. "E’ uno scambio linguistico culturale vero e proprio – spiega l’insegnante Monica Rocchi - visto che i ragazzi durante l’anno scolastico restano in contatto attraverso lettere e producono lavori anche digitali. Con l’insegnante di italiano abbiamo fatto via via abbinamenti fra i ragazzi che così imparano a conoscersi meglio; gli alunni francesi studiano l’italiano come seconda lingua oltre all’inglese e i nostri alunni imparano il francese unitamente all’inglese".

I 31 ragazzi francesi hanno visitato Bologna e ieri hanno fatto tappa al Castello di Montebello, ma hanno avuto tempo anche per una sosta sulla spiaggia di Rimini e per i ragazzi che provengono da paesi di alta montagna è stato bellissimo vedere il mare in una giornata splendida come quella di ieri. In serata al teatro Fulgor si è svolta la festa finale organizzata dalle famiglie che hanno ospitato i ragazzi. Oggi prima della ripartenza alle 13,30, è prevista un’attività di gruppo in classe a Gambettola.

Vincenzo D’Altri