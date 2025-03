Scarpe e moda, open day per il corso ‘Made in Italy fashion executive’

A San Mauro Pascoli la scuola internazionale del Cercal organizza un open day mercoledì 9 aprile alle 15 la presentazione del corso biennale Its "Made in Italy fashion executive". Verrà illustrato il percorso formativo Tecnico Superiore di processo e prodotto del sistema moda in ambito abbigliamento e calzature. La giornata prevede la visita nelle aule della scuola del Cercal e la testimonianza di docenti delle aziende partecipanti e di allievi. Il corso forma figure con capacità organizzative che collaborano alla valutazione tecnica dei capi di abbigliamento o delle calzature in funzione degli standard di qualità. Complessivamente 2000 sono le ore della didattica, 40% delle quali presso aziende del settore, suddivise in un biennio. Al corso possono prendere parte giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore (Ifts). Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, viene rilasciato il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate in "Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema Moda". www.cercal.org/ Info presso Fitstic: tel. 051 485 8036; presso Cercal: 0541-932965 - formazione@cercal.org