Scatti di cinema, ecco i vincitori

Premiazione alla sala proiezioni della Malatestiana per ’CliCiak - Scatti di cinema’, il concorso nazionale per fotografi di scena organizzato dal Comune di Cesena. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi e del direttore scientifico Paolo Zanfini, nonché di una trentina dei maggiori professionisti del settore, convenuti a Cesena da tutta Italia. Nel corso della cerimonia, l’amministrazione ha conferito i premi e le segnalazioni assegnate dalla giuria composta da Piero Colussi, Marco Leonetti, Antonio Maraldi, Marina Massironi, Umberto Montiroli ed Elena Pagnoni. Oltre alla premiazione dell’edizione 2024, si è recuperata anche quella del 2023, che non si era potuta svolgere a causa dell’alluvione. È stato inoltre presentato il doppio catalogo, edito dalla Malatestiana a cura di Paolo Zanfini, contenente tutte le immagini vincitrici e segnalate, e una vasta selezione delle rimanenti.

Tra le 3.159 fotografie partecipanti alla 27esima edizione del concorso fotografico, scattate da 49 fotografi a documentazione di 96 tra film, cortometraggi, fiction e serie televisive sono risultati vincitori: Miglior fotografia a Greta De Lazzaris per Io capitano di Matteo Garrone; Miglior serie fotografica cinema a Enrico “Chico” De Luigi per Comandante di Edoardo De Angelis; Miglior serie fotografica tv a Philippe Antonello per Ripley di Steven Zaillian; Premio Giuseppe e Alda Palmas, assegnato al fotografo che per la prima volta partecipa al concorso, a Maurizio Greco per Palazzina Laf di Michele Riondino; Premio speciale “Portrait, ritratto sul set” - Sezione bianco e nero Claudio Iannone per C’è ancora domani di Paola Cortellesi; Premio speciale “Portrait, ritratto sul set” - Sezione colore a Paolo Ciriello per Un altro Ferragosto di Paolo Virzì. Tra le 1.643 fotografie partecipanti alla 26esima edizione del concorso, scattate da 39 fotografi a documentazione di 57 tra film, cortometraggi, fiction e serie tv sono risultati vincitori: Miglior fotografia a Pasquale Palmieri per La divina cometa di Mimmo Paladino; Miglior serie fotografica cinema a Paolo Ciriello per Delta di Michele Vannucci; Miglior serie fotografica tv a Andrea Miconi per A casa tutti bene - Seconda stagione di Gabriele Muccino; Premio Giuseppe e Alda Palmas, assegnato al fotografo che per la prima volta partecipa al concorso, a Francesco Rossi per Margini di Niccolò Falsetti; Premio speciale “Portrait, ritratto sul set” - Sezione bianco e nero a Elen Rizzoni per La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati; Premio speciale “Portrait, ritratto sul set” - Sezione colore a Enrico “Chico” De Luigi per Il Colibrì di Francesca Archibugi.

"Siamo felici – ha commentato l’assessore Camillo Acerbi – di avere potuto incontrare e celebrare i professionisti della fotografia di scena che, anche in queste due ultime edizioni, hanno preso parte numerosi al concorso indetto dal Comune".