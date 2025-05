Scendono in ’vasca’ gli operai per la nuova piscina comunale

Gli interventi di realizzazione della nuova piscina comunale in zona Ippodromo stanno entrando nel vivo. Sono infatti in corso di completamento i lavori di accantieramento ai quali seguiranno le fasi relative agli scavi, alla demolizione dei manufatti già esistenti (compresa la vasca della piscina esterna) e alle movimentazioni del terreno. A maggio prenderanno il via le fondazioni di tutte le rimanenti opere strutturali che dovrebbero essere terminate entro novembre 2025.

I lavori della futura piscina comunale sono stati resi possibili dall’appalto che l’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi di Forlì, Idrotermica di Forlì e Ceir di Ravenna. Co-finanziato dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss, l’impianto sarà polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico.

Il progetto vincitore del concorso prevede la demolizione e successiva costruzione dell’edificio, con la volontà di mantenere le sistemazioni delle vasche esterne e dell’area verde. Nel corso dei lavori del nuovo polo, il servizio verrà comunque garantito a tutti gli utenti del centro natatorio.

Per quanto riguarda la composizione della nuova struttura, l’atrio di ingresso costituirà il punti di partenza per tutte le funzioni del polo: al suo interno saranno istituiti la biglietteria-accoglienza, un piccolo shop e un punto ristoro. Da qui si potrà accedere direttamente agli spogliatoi, al parco e alle vasche, oltre che al secondo piano dove sarà presente, tra le altre, una palestra fitness di circa 100 metri quadrati che si affaccerà su una terrazza utilizzabile per attività all’aperto.