Schegge di grazia: la rassegna letteraria

A Cesenatico entra nel vivo la prima edizione della rassegna Schegge di grazia, organizzata al teatro del Centro San Giacomo, a cura dell’insegnante di religione Matteo Pasqualone, esperto del rapporto fra teologia e letteratura.

L’iniziativa, allestita in occasione del 60esimo anno dalla morte della narratrice e saggista americana Mary Flannery O’Connor, si sviluppa in incontri che si tengono il mercoledì sera.

Domani dunque, alle 20.45, avrà luogo il primo appuntamento dal titolo "Polverizzare gli idoli (Rivelazione)". Il successivo incontroo è in calendario il 20 marzo, sempre alle 20.45, con "Braccati da Cristo (La schiena di Parker)".

Nelle intenzioni degli organizzatori questi incontri saranno l’occasione per riscoprirne la penna graffiante e ironica di Mary Flannery O’Connor, capace di scardinare con maestria tutte le comfort zone del lettore. Con parole potenti, una visione chiara e abbagliante, uno sguardo sempre rivolto al mistero che si cela nella realtà, Flannery O’Connor mise a nudo l’enigma dell’umano ferito e incompleto, sottolineandone la totale dipendenza da qualcosa che lo trascende. Infatti, la voce di questa "tomista zoticona" (cosi` si definiva la scrittrice), pone davanti a una scelta radicale, tra salvezza o perdizione, perchè tutto il resto "si estinguera` nel fuoco del Giudizio".

"In breve – disse la scrittrice americana – leggendo ciò che scrivo, ho constatato che l’argomento della mia narrativa è l’azione della grazia in un territorio occupato in gran parte dal diavolo".

Su questi ed altri punti, la rassegna si prefigge di comunicare l’importanza dell’eredità lasciata da una scrittrice di profilo mondiale.

g.m.