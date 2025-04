Schermi accesi sull’autismo con due film

Mercoledì anche a Cesena è stata celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo con l’illuminazione in blu dell’orologio del palazzo comunale. Al fine di tenere alta l’attenzione su questo disturbo, l’amministrazione comunale, d’intesa con le associazioni ‘Voce all’autismo’, ‘Quelli di sempre’, ‘Anffas Cesena’, Polisportiva Anffas e con l’Ausl della Romagna, propone due iniziative entrambe previste al cinema multisala Eliseo.

Lunedì alle 20:30 sarà proiettato il film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, con Matilda De Angelis e Yuri Tuci, mentre mercoledì 23 aprile, alle 20:30, sarà la volta del docu-film ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti (che sarà presente in sala). Entrambe le proiezioni saranno introdotte dall’assessora Carmelina Labruzzo e dalle associazioni co-organizzatrici.

"Con l’iniziativa ‘Schermi accesi sull’autismo’ vogliamo tenere alta l’attenzione non solo sul disturbo dello spettro autistico ma anche su tutte quelle realtà associative che quotidianamente, insieme ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e con il distretto sanitario cittadini, si impegnano per fornire risposte e servizi alle famiglie interessate. È nostro dovere proporre occasioni di incontro e confronto per conoscersi e includere. Per questa ragione cogliamo queste giornate tematiche per sensibilizzare la comunità cesenate e di vallata e per approfondire la rete dei servizi attiva a livello locale".