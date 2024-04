Schianto in auto: 28enne all’ospedale

Ha riportato ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sembra che abbia fatto tutto da solo il giovane 28enne residente a Cesena che ieri pomeriggio, poco prima delle 17, è andato a sbattere contro il muro di cinta della biblioteca dell’Università della città. Il giovane cesenate stava viaggiando a bordo della sua Audi Q3 quando, per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia locale, ha perso il controllo della macchina andando a sbattere contro il muro, mentre stava percorrendo via Salvatore Quasimodo accanto alla rotonda intitolata a Ignazio Silone. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata anche il 118 che ha provveduto a trasportare il 28enne al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, per gli accertamenti del caso.

Il giovane era solo in auto e nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e persone. L’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti e la motivazione della perdita del controllo dell’auto, che potrebbe essere addebitata anche a distrazione o velocità, sono al vaglio della polizia locale, arrivata poi con una seconda pattuglia per dirigere il traffico. I rilievi si sono conclusi in serata e appena possibile dovrà essere ascoltato anche il giovane cesenate per fare piena luce sull’incidente.