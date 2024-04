Scout insieme contro la plastica

Per celebrare il 70° anniversario del Masci insieme con il 50° anniversario dell’Agesci, si organizza a Cesena con il supporto dell’associazione Plastic Free un’iniziativa concreta aperta a tutti per vivere e far vivere i valori dello scautismo, tramite una raccolta cittadina di rifiuti per pulire la città e dare un segno concreto di cittadinanza attiva che si terrà domenica 21 aprile con partenza alle 9 da piazza del Popolo e dal Parco per Fabio, con conclusione e cerchio finale al Parco Baden Powell dell’Ippodromo.