Scuola media Valgimigli . Svelato il nuovo murale

Il complesso edilizio della nuova scuola media Manara Valgimigli a San Piero in Bagno ha visto anche la realizzazione di un grande murale, lungo quasi 40 metri, che ha trovato spazio in una parete esterna dell’edificio scolastico di Via Nazario Sauro. Un grandioso murale che va ad abbellire la struttura scolastica, e che colora, in particolare, tutta la parete di confine del cortile esterno.

É stato ideato e realizzato da "Luogo Comune", l’artista Jacopo Ghisoni, selezionato da un apposito bando del Comune di Bagno di Romagna, al quale l’artista ha partecipato in collaborazione con la sezione comunale Avis di S.Piero. Dice, a proposito, Enrico Spighi, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

Il murale è alto tre metri e lungo 37 metri circa, ed è ispirato al testo "Colleviti" di Manara Valgimigli, uno scritto che permette di riscoprire le pagine sampierane che Manara ha dedicato al paese natale. "Il murale rende ancora più bella questa scuola, a cui hanno partecipato anche gli studenti delle terze medie – ha detto il sindaco Marco Baccini –. Un murale ideato e realizzato dalla maestrìa artistica di Jacopo Ghisoni, denominato "Luogo Comune", che ha partecipato a un bando finanziato dal Comune grazie ad Avis locale, che ringrazio. Anche questo è un altro motivo di collegamento con la nostra Comunità. Ringrazio, altresì, Debora Mosconi che ha fatto da tramite".

Gilberto Mosconi