Scuola via Torino: "Tra pochi mesi finiranno i lavori"

La nuova scuola elementare di via Torino sarà inaugurata quest’anno. Nel nuovo edificio proseguono i lavori e ieri il sindaco Matteo Gozzoli insieme ai tecnici comunali, ha visitato il cantiere per vedere da vicino i progressi delle operazioni che stanno avanzando a ritmo serrato. Insieme a loro sul posto c’erano il direttore lavori, gli architetti che hanno progettato la struttura ed i rappresentanti della ditta Scientia srl di Forlì a cui è stata affidata la commessa milionaria. La scuola, progettata per ospitare 250 alunni in dieci aule per due sezioni della scuola elementare, prevede anche la realizzazione di spazi comuni, una moderna segreteria, una nuova palestra con un campo da gioco polivalente e regolare per basket e pallavolo, oltre ad una sala per le riunioni di quartiere e convention.

L’Amministrazione comunale indica ufficialmente il termine dei lavori entro il 2024, tuttavia, visto lo stato di avanzamento, si auspica in una fine lavori entro cinque mesi. In questi giorni si vedono infatti già le murature interne, le pareti e gli impianti di alimentazione che serviranno i sistemi di condizionamento dell’aria, riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, computer, sistemi informatici e lavagne Lim delle classi.

Anche gli infissi sono già stati definiti da tempo e saranno montati a breve. Se non vi sono intoppi e saranno messe sul campo le maestranze necessarie, i lavori edili e impiantistici potrebbero tranquillamente essere ultimati entro maggio o giugno, per poi consentire in estate di portare arredi, tavoli e sedie, per poter aprire così la seconda settimana di settembre, quando inizierà il nuovo anno scolastico. In questi giorni l’ufficio scuola insieme ai progettisti sta lavorando proprio sulla scelta degli arredi, mentre i tecnici sono concentrati sulle operazioni per tutte le dotazioni dell’area esterna e per il verde che andrà a rendere ancor più bella la scuola anche nei suoi spazi esterni, tenuto conto che siamo nella zona di Boschetto, dove i residenti e i turisti sono molto sensibili al verde.

Il sindaco Matteo Gozzoli è fiducioso: "I lavori del cantiere proseguono in maniera molto fruttuosa e i nostri tecnici comunali stanno collaborando sia con la direzione lavori che con la ditta esecutrice delle opere giorno dopo giorno. Terminati i lavori strutturali ed edili più impattanti, sono ora in corso le operazioni di allestimento delle pareti interne e del montaggio degli impianti. Il prossimo step sono gli infissi. La nuova scuola di via Torino è una delle opere più attese dalla comunità e, finalmente, dopo lo stop e il contenzioso con la prima ditta esecutrice dei lavori, si inizia a vedere in modo più concreto l’avanzamento del grande cantiere".

Giacomo Mascellani