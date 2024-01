Scuole, 2024 nel segno della sicurezza tra i banchi

Domattina la campanella tornerà a suonare nella scuola elementare di Sala. Lo storico edificio ex Villa Romagnoli è stato completamente ristrutturato e sin dal primo giorno di rientro dalle festività di fine e inizio anno, le bambine e i bambini torneranno a fare lezione all’interno della scuola. I lavori erano iniziati lo scorso mese di marzo e sono durati nove mesi, sino a dicembre. Ora la scuola di Sala è più solida e sicura, essendo anche antisismica. L’investimento totale per questo progetto è stato di un milione e mezzo di euro, di cui un milione sono stati investiti per il miglioramento sismico ed il consolidamento strutturale, mentre circa mezzo milione di euro sono stati stanziati per i moduli temporanei, che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile. Complessivamente il Comune ha investito 900mila euro, potendo contare su di un finanziamento di 600mila euro dai fondi Pnrr. Le maestranze di Cesenatico Servizi durante la pausa natalizia delle lezioni, hanno effettuato il trasloco di tutte le attrezzature e tutti gli arredi dai moduli prefabbricati alla scuola. Questi moduli saranno trasferiti nell’area cortilizia della scuola media Dante Arfelli, in via Gastone Sozzi angolo viale Torino. Qui dal mese di marzo dovrebbero essere accolti gli scolari della scuola elementare "2 Agosto 1849" di via Saffi, in quanto anche questa scuola sarà ristrutturata e resa antisismica, con un investimento di un milione di euro. Contestualmente verranno ultimati i lavori della nuova scuola elementare di via Torino, dove il Comune investe 6,5 milioni di euro, di cui 4,8 milioni trasferiti attraverso un finanziamento dello Stato. Se non vi saranno contrattempi le opere edili dovrebbero essere ultimate in 5-6 mesi, dopodiché ci sarà tutta l’estate come tempo utile per le rifiniture e la sistemazione degli arredi, per far sì che tra poco più di nove mesi, gli alunni della Saffi possano finalmente varcare i cancelli della nuova scuola elementare del centro.

A quel punto, nel prossimo autunno, si potrà programmare il trasferimento all’interno dei moduli degli stessi alunni della scuola media Dante Arfelli, dove sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, per una spesa prevista di un milione e 300mila euro. A breve saranno completati gli iter per i progetti di radicale ristrutturazione di altri due importanti edifici scolastici che saranno anch’essi resi più moderni, sicuri e antisismici. Si tratta della scuola elementare "Leonardo da Vinci" di viale Giovanni e Sebastiano Caboto nella zona di Ponente e della scuola elementare "Ricci-Ortali" di Villalta affacciata sulla via Cesenatico. Anche in questi edifici sono previsti interventi per migliorare la sicurezza.

Giacomo Mascellani