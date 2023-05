’Se leggi sei forte’, letture animate con autori, studenti e insegnanti

A Savignano bambini, ragazzi e libri hanno invaso piazza Giovanni XXIII con letture animate e itineranti, accompagnate da insegnanti appassionati e innamorati di storie. Si sono conclusi, in una bella giornata di sole sul prato cittadino, gli appuntamenti della rassegna ’Se leggi...sei forte’, organizzata dall’Istituto di istruzione superiore ’Marie Curie’ di Savignano nell’ambito dell’iniziativa ’Il maggio dei libri 2023’.

Incontri, letture, giochi, mostre al Marie Curie e nel centro storico di Savignano hanno visto protagonisti autori ma soprattutto giovani lettori, e i loro insegnanti (nella foto). Ieri mattina a dar vita alle letture itineranti e animate c’erano gli apprendisti lettori del ’Marie Curie’. Tra loro anche giovani portatori di disabilità che con i compagni normodotati, tutti coordinati dalle professoresse Sabrina Fattori, Jenny Magnani, Alice Sapia e Monica Cola, hanno intrattenuto un curiosissimo e vivace pubblico, rappresentato dai bambini della scuola dell’Infanzia ’Freccia Azzurra’ di Valle Ferrovia dell’Istituto comprensivo di Savignano e della scuola d’infanzia ’Peter Pan’ dell’Istituto comprensivo di Gatteo.

A salutare ragazzi e insegnanti c’erano il dirigente del ’Marie Curie’ Mauro Tosi, e il vicesindaco di Savignano Nicola Dellapasqua. Ha detto Tosi: "Tutto questo è possibile grazie a insegnanti motivati e preparati". Ha concluso Dellapasqua: "Una mattina bellissima, in una cornice come il nostro giardino cittadino. Ringrazio il preside e le insegnanti per aver concluso il loro progetto qui, in piazza Giovanni XXIII, la casa di tutti e specialmente dei nostri giovani. Il migliore inizio per l’estate che ci attende".

Ermanno Pasolini