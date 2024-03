Secondo incontro coi club affiliati

Il centro sportivo ’Romagna Centro’, la casa delle giovanili bianconere, ha ospitato il secondo incontro programmato dal settore giovanile del Cesena Fc con i tecnici e gli istruttori delle società affiliate.

Il focus della giornata è stato la metodologia di allenamento nelle squadre dell’attività agonistica bianconera.

Hanno partecipato all’incontro Roberto Colacone, responsabile del settore giovanile, Fabrizio Faro, responsabile dell’attività di base e il tecnico della squadra Under 16 Lorenzo Magi, coadiuvato dal relativo staff: il preparatore atletico Alessandro Romagna, il preparatore dei portieri Alois Poggioli e il collaboratore tecnico Alessandro Battelli. La giornata è stata articolata in due momenti distinti ma complementari: una parte teorica in aula, arricchita dall’analisi video di una sessione di allenamento e una parte pratica sul campo, seguita da tutti i presenti.