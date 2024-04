Sedentarietà, check up gratis nelle farmacie

In Romagna ha preso il via una innovativa campagna di promozione dell’attività fisica, realizzata dalla Wellness Foundation in collaborazione con gli Ordini dei Medici e gli Ordini dei Farmacisti delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini. "Chi si muove si ama", questo il nome dell’iniziativa, è sostenuta da Agifar, l’Associazione dei giovani farmacisti, e ha il supporto di Ausl Romagna e della regione Emilia-Romagna. La campagna si inserisce a pieno titolo tra le attività del Piano regionale della prevenzione e rappresenta un impegno corale per incoraggiare le persone, specialmente quelle meno attive, a fare più movimento per migliorare la qualità della vita e prevenire l’insorgenza di malattie croniche.

Il primo contatto è quello dei medici di base, i quali svolgono un importante ruolo nel sensibilizzare i pazienti tra i 40 e i 60 anni, illustrando i benefici dell’attività e dell’esercizio fisico. Sono varie le opportunità che vengono offerte ai cittadini che aderiscono al progetto, fra cui il wellness checkup gratuito nelle farmacie aderenti, l’iscrizione ad una palestra della salute o ad un centro sportivo, e l’adesione a gruppi di cammino.

"Il medico di medicina generale ’arruolerà’ le persone in un percorso verso il benessere, che potrà contare su un’ampia rete di professionisti della salute, che coinvolge medici, le farmacie del territorio, le palestre le piscine ed i centri sportivi – spiega Gian Maria Rossi, presidente dei Giovani farmacisti della Romagna –. Sul sito della Wellness Foundation "Chi si muove si ama", si trova l’elenco delle strutture aderenti e i benefici offerti. A Cesenatico sino ad ora hanno aderito le farmacie Grassi, San Pietro e Ioli, le palestre Dynamia Wellfit Studio e la Dream Fitness Club. Coloro che stanno affrontando una patologia cronica, possono godere dei benefici dell’attività motoria adattata (Ama), e dell’esercizio fisico adattato (Efa), presso le palestre MyPlace e Bloom.

Aderisce anche la Piscina comunale di Cesenatico Luca Santarelli e un ruolo importante lo svolge il gruppo Cesenatico Cammina, che si ritrova ogni lunedì e giovedì sera al Palazzo del turismo Primo Grassi per le camminate dedicate proprio al benessere. "Il progetto rappresenta un’occasione unica di collaborazione fra i vari professionisti che sono coinvolti nella salute e nel benessere del singolo individuo" prosegue Rossi.

"Per quel che riguarda noi farmacisti – aggiunge infine – promuoveremo il massimo supporto nei confronti delle persone interessate all’iniziativa, nell’adottare uno stile di vita sano e attivo, sperimentando nuove attività e divertendosi".

Giacomo Mascellani