Sei cesenati al raduno federale

Domani a Porto Sant’ Elpidio si concluderà il terzo Macro raduno della Federazione Italiana Triathlon per le categorie Youth B e Junior. Sono oltre 90 gli atleti convocati tra cui 6 atleti del Cesena Triathlon: "Tutti loro – commenta il presidente Michele Montalti - frequentano le nostre attività fin dalla categoria Esordienti: per noi è un motivo d’orgoglio averli accompagnati in questo percorso. Per loro invece la bellissima esperienza arriva come riconoscimento per il grande impegno profuso in questi anni. Un riconoscimento che farà da stimolo anche per tutti i compagni. Crediamo molto nel ruolo educativo dello sport che, insieme alla famiglia e alla scuola, completa il percorso formativo dei ragazzi. Portare questi giovani a competere in campo sportivo non è affatto semplice: questi risultati si possano ottenere grazie a una solida collaborazione con le famiglie, alle quali garantiamo di far crescere ragazze e ragazzi in ambienti sani e stimolanti".

I convocati: Federico Perticari (Junior 18 anni), Francesco Macrelli (Junior 18 anni), Tommaso Vignali (17 anni Youth B), Lia Perticari (16 anni Youth B), Emiliano Tassinari ( Junior 17 anni) e Luca Pistocchi(17 anni Youth B)