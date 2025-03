Sei vescovi in pellegrinaggio al Santissimo Crocifisso

I frati francescani e le suore del Santissimo Crocifisso di Longiano hanno stilato il calendario dei pellegrinaggi dei sei venerdì di Quaresima al santuario, con altrettanti vescovi e la messa che inizierà sempre alle 20.30. Oggi Domenico Beneventi vescovo di San Marino e Montefeltro per la zona pastorale di Cesenatico, Cervese e Ravennate; venerdì 14 Nicolò Anselmi (foto) vescovo di Rimini per Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone; venerdì 21 Andrea Turazzi vescovo emerito di San Marino e Montefeltro per la zona pastorale del mare; venerdì 28 Douglas Regattieri vescovo emerito di Cesena e Sarsina per la zona pastorale di Sarsina e l’Alta Valle del Savio; venerdì 4 aprile Giovanni Mosciatti vescovo di Imola per la zona pastorale della Valle del Savio-Dismano; venerdì 11 Antonio Giuseppe Caiazzo vescovo di Cesena e Sarsina per le zone pastorali Urbana, Rubicone e Rigossa. Tutti i venerdì dalle 19.30 saranno disponibili vari sacerdoti per le confessioni. La messa, alle 20.30, sarà preceduta dalla "Corda pia" alle 20, un momento di preghiera della tradizione francescana nel quale si fa memoria della passione di Gesù Cristo e delle stigmate di San Francesco.

e.p.