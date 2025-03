Serata con Pier Foschi, ex batterista di Jovanotti

A Cesenatico prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì sera. Questa sera, alle 21, al Noi Lounge Music Club sarà protagonista il musicista Pier Foschi, per una serata dal titolo ’Dietro le Quinte’. È uno degli eventi più attesi del ciclo di incontri dedicati all’arte e alla cultura, in cui artisti e personalità di spicco raccontano il loro percorso e le loro esperienze. Pier Foschi, ex batterista di Jovanotti e musicista protagonista di interessanti lavori artistici, solo e in compagnia di altri colleghi, racconterà cosa succede sul palco. Accanto a lui ci sarà Fabio Nobile, musicista, amico di Foschi e direttore artistico del Noi Cesenatico Lounge Music Club, per un dialogo e approfondimenti sulla carriera dell’artista. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri il lunedì sera a partecipazione gratuita.

Giacomo Mascellani