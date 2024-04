Serie D Corsa salvezza. Sammaurese, basta errori

Il sentiero che porta alla salvezza diretta in serie D è diventato molto stretto: la Sammaurese deve per forza vincere oggi sul campo del Progresso e dovrà quasi sicuramente poi ripetersi domenica prossima contro il Sangiuliano.

Il problema sta nel fatto che si devono invertire due tendenze: quella del Progresso che nelle ultime sei giornate ha conquistato 10 punti e quella della Sammaurese che invece nello stesso periodo si è fermata a quota 4. Servirà una prestazione di grande attenzione, serve cercare di vincere quindi servono i gol e oggi mancherà Misuraca per squalifica, proprio l’esterno è l’autore delle ultime due reti giallorosse.

Prima di tutto però servirà concentrazione in fase difensiva, vanno cancellati i troppi errori che hanno agevolato anche domenica scorsa il Mezzolara.

I margini, per quanto ridotti, ancora ci sono adesso però si paga tutto a prezzo altissimo: ogni occasione da rete non sfruttata, e ogni chiusura difensiva non arrivata a tempo giusto può essere fatale.

Come detto, alla Sammaurese mancherà Misuraca per squalifica, mentre il Progresso non avrà in panchina la sua guida, visto che anche Matteo Vullo è stato fermato dal giudice sportivo.

Il Progresso è da tenere in grande considerazione nel complesso, ma di sicuro merita una cura maggiore Alfonso Selleri, il cervello della squadra al quale non va concesso il tiro dal limite dell’area.

Si giocherà a Castel Maggiore, fischio di inizio alle 15. Dirige Bruno Spina di Barletta.

Eccellenza. Oggi si disputa l’ultima giornata del campionato di Eccellenza: la Savignanese ormai retrocessa ospita il Castenaso col solo obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Il Diegaro invece deve per forza battere il Russi per sperare di guadagnarsi la possibilità di agguantare i playout, infine il Gambettola riceve il Pietracuta: ai verdi di casa basta anche il pareggio per garantirsi i playoff contro lo stesso Pietracuta. In Eccellenza tutti in campo alle 15.30.