Servizi straordinari di raccolta rifiuti

Il gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione e la protezione civile, attiverà un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dall’emergenza senza limiti quantitativi e senza appuntamento, appena le strade saranno agibili. Veranno raccolti rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (come frigoriferi, forni, ecc.), altri rifiuti non differenziabili. Per quanto possibile si chiede di separare le tipologie e lasciarli sul luogo pubblico in luoghi accessibili damezzi di grandi dimensioni.