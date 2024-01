"Servono esperti per studi televisivi"

Agrilinea è un programma televisivo di attualità, economia e cultura legata al mondo agricolo e agroalimentare con taglio divulgativo nato dall’esigenza di offrire un servizio giornalistico televisivo, destinato al mondo operativo in Romagna. Ogni puntata di Agrilinea va in onda settimanalmente e per tutto l’anno sui canali televisivi 81 e 14 in digitale terrestre con diffusione interregionale. Da oltre 15 anni Agrilinea può essere diffusa su piattaforma satellitare Eutelsat potendo contare su un pubblico potenziale di ben 274 milioni di persone. Agrilinea si presta alla realizzazione di programmi, eventi, momenti di respiro internazionale per le aziende in crescita, diffusi anche sulla piattaforma Sky. Il format Agrilinea è esteso in Italia e all’estero. Il fondatore Sauro Angelini è alla ricerca di personale specializzato e intende anche avviare un corso di formazione per operatori di ripresa e montatori di servizi televisivi. "Abbiamo bisogno di figure specializzate – spiega Sauro Angelini che ha fondato Agrilinea oltre trenta anni fa – perché quello che manca nel nostro territorio, un po’ in tutti i settori, è proprio la professionalità, non si trovano le figure richieste. Siamo dotati di telecamere e attrezzature e costruiamo studi televisivi in ogni parte d’Italia. La nostra sfida è formare personale specializzate per il nostro settore. Le qualifiche che cerchiamo sono operatori di ripresa, montatori di servizi televisivi legati al mondo agroalimentare. Cerchiamo anche un grafico che operi nell’area web. Con noi c’è la possibilità di viaggiare anche all’estero, ma c’è anche la possibilità di lavorare da casa. Per fare questo mestiere ci vuole passione, non bastano le competenze tecniche. I candidati ideali sono i giovani con una buona formazione di grafica o fotografia". Per informazioni e invio curriculum: tel. 0547/318939, email: info@geomultimedia.it, www.agrilinea.tv.