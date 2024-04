Sfida al Perugia. Via alla prevendita

Oggi alle 15 partirà la prevendita per la partita contro il Perugia di domenica prossima.

I tagliandi per assistere alla gara casalinga dei bianconeri potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena. L’acquisto in prevendita può avvenire anche on line sul sito vivaticket.it.

Per quanto riguarda i residenti nella provincia di Perugia, i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente in relazione al settore ospiti.

Questi i prezzi. Tribuna Vip: € 51,00 (ridotto € 37,00; under 18 € 17,00; under 14 € 14,00). Tribuna Numerata: € 42,00 (ridotto € 28,00; under 18 € 13,00; under 14 € 11,00). Distinti superiori: € 22,00 (ridotto € 16,00; under 18 € 11,00; under 14 € 8,00). Distinti inferiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 10,00; under 14 € 7,00). Curva Mare: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00). Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (under 14 € 5,00).