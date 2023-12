Si accende il Natale. Cori, trenini e tanti eventi

La magia delle luminarie che rischiarano le vie del centro storico, il trenino di Babbo Natale dedicato ai più piccoli e un ricco calendario di appuntamenti tra musica, spettacoli e letture per immergere la città in una suggestiva atmosfera natalizia. Domani a Cesena si accende il Natale con un primo pomeriggio di festa per tutti i gusti e le età. Alle 17.30 in piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo, il concerto degli allievi della Chorus Institute of Musical Arts con canti e musiche della tradizione introdurrà cesenati e visitatori, dopo un countdown collettivo, alle attese festività. In piazza della Libertà torna il villaggio di Natale tra casette e pista di pattinaggio mentre in piazza Almerici, alle 16 e alle 17.30, si spalancheranno le tende del circo tra saltimbanchi e fiabe natalizie. Le vie del centro saranno animate dalla Retromarching Band e verrà rimesso in funzione il trenino che consentirà ai più piccoli e alle loro famiglie di riscoprire il centro storico. La favola del Natale sarà protagonista anche del primo percorso narrativo tra le piazze della città in compagnia del ‘Giocastorie del Savio’ Roberto Fabbri con giochi e racconti delle tradizioni romagnole. Alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi prenderà il via domani, fino al 6 gennaio, la rassegna di letture ad alta voce ed attività rivolte a bambini e ragazzi ‘Che Natale sia’, così come i laboratori didattico artistici in Pinacoteca comunale, a cura di Martina Fiuzzi di MarbreBlond. Nel corso delle festività i cesenati potranno poi visitare Casa Serra, fruire delle mostre ‘Io ti vedo così’ in galleria Pescheria, e ‘Ilario Fioravanti. Architettura come Arte’ in galleria del Ridotto. E ancora, strumenti originali suoneranno musiche natalizie al Museo di Musica Meccanica di villa Silvia Carducci, a Lizzano.

Nel fine settimana, i riflettori si accenderanno sullo spettacolo di magia in piazza del Popolo (sabato alle 16 e alle 17.30) mentre domenica è in programma Bubble and Baloon show con Katastrofa Clown in piazza Fabbri. Addobbi, dolciumi e tante idee regalo saranno invece protagonisti della fiera di Natale, in programma le domeniche 10, 17 e 24 dicembre, fino alla fiera del Saldo che si terrà, come da tradizione, domenica 7 gennaio.

Cambia location, ma non mancherà infine lo spettacolo che lo scorso anno ha lasciato tutti a bocca aperta in piazza del Popolo. Inaugurerà domani l’esperienza visiva del videomapping, sponsorizzato dal Gruppo Hera, che illuminerà piazza Guidazzi e la facciata del teatro Bonci per tutte le festività dalle 18 alle 24. Una rappresentazione luminosa che catturerà l’immaginazione e creerà un connubio straordinario tra tecnologia e bellezza architettonica.

Cristina Gennari