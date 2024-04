Si celebra Pio VII in Vaticano. Ottocento pellegrini dal papa

Sei anni dopo l’ultimo incontro della diocesi con papa Francesco in piazza San Pietro dove si esibì anche Gianni Morandi – era il 21 aprile 2018 – ottocento pellegrini di Cesena-Sarsina al seguito del vescovo Douglas Regattieri sabato saranno ricevuti in udienza da Bergoglio per celebrare il bicentenario di Pio VII Barnaba Chiaramonti, monaco dell’abbazia del Monte nato nel 1742, eletto nel 1800 e morto nel 1823.

Fra questi anche il vicesindaco Christian Castorri in rappresentanza del comune di Cesena e una delegazione di eredi della famiglia Chiaramonti. Tra i pellegrini anche l’assessore al bilancio Camillo Acerbi. Nell’ottobre scorso papa Francesco indirizzò un messaggio al vescovo di Cesena-Sarsina sull’anno chiaramontiano elogiando Pio VII per essersi fatto ‘ambasciatore di pace presso quanti esercitavano il potere temporale’.

Il pellegrinaggio, come viene anticipato dal settimanale diocesano ’Il Corriere cesenate’, coinvolgerà anche le diocesi di Imola e Tivoli e Palestrina dove il pontefice è stato vescovo e cardinale e di Savona-Noli dove Pio VII venne fatto prigioniero da Napoleone e condotto in Francia. Nel 1814 venne ottenne la libertà e potè rimettere piede a Cesena. Parteciperanno al pellegrinaggio 14 sacerdoti, sette i pullman coi pellegrini ai quali verrà consegnato il kit con fazzolettone e libretto con testo sulla vita di Pio VII. Anche l’abate padre del Monte Mauro Maccarinelli e sei monaci benedettini faranno parte della comitiva.

Il coro diocesano di Cesena-Sarsina ’Alma canta’ con 60 coristi e dieci musicisti animerà l’apertura dell’udienza alle 10 in sala Paolo VI con papa Francesco e la messa in San Pietro alle 15 dove i pellegrini potranno venerare la tomba di papa Pio VII. La messa sarà celebrata dal cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del papa. L’ultimo pellegrinaggio della diocesi di Cesena-Sarsina alla città del Vaticano si tenne, come detto, nel 2018, per ricambiare la visita di papa Francesco a Cesena del 1° ottobre 2017, unitamente ad altre diocesi emiliane.

La chiusura dell’anno dedicato a papa Chiaramonti si terrà martedì 20 agosto in Cattedrale a Cesena. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica che porrà il sigillo agli eventi dedicati al duecentesimo della morte di papa Barnaba Chiaramonti.