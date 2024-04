Si vota il miglior barista: "Un incentivo a crescere"

Luca Ferrini, assessore comunale al commercio, cosa ne pensa dell’iniziativa del Carlino ‘Il miglior barista’ cesenate?

"Mi sembra una gran bella iniziativa. Sicuramente i bar e pubblici esercizi della città già da un po’ di tempo danno un servizio ottimo alla cittadinanza. Poi il caffè a Cesena è buono dappertutto quindi possiamo solo dire ‘vinca il migliore o la migliore’. E’ è anche un incentivo a migliorarsi nel proprio lavoro di barista".

E’ importante il legame che si crea fra barista e cliente?

"Per me è fondamentale, io frequento spesso i bar e i pubblici esercizi, e anche io, come tutti ho i miei bar di fiducia dove vado più spesso e dove mi piace passare il tempo libero".

Come deve fare un barista per conquistare la fiducia del cliente?

"Secondo me per una persona che va a fare colazione al bar la mattina la prima cosa fondamentale è che al bar ci sia la disponibilità dei giornali, perché la gente al bar si informa. Purtroppo dopo il Covid alcuni locali hanno perso l’abitudine di tenere i giornali. Anche la cordialità del barista è importante: un sorriso in più permette di instaurare la fiducia col cliente".

I bar contribuiscono anche a far vivere il centro di Cesena…

"Assolutamente sì. Io credo che ormai da diversi anni sia sotto gli occhi di tutti che il centro storico è molto frequentato. La gente viene volentieri a Cesena e l’aver concesso più spazio all’aperto ha contribuito a migliorare l’economia dei pubblici esercizi".

Qual è invece la situazione dei negozi del centro?

"Purtroppo sono meno potenti degli esercizi pubblici, perché devono combattere la loro battaglia con il mondo dell’online e devono fare i conti con le vendite su internet".

State portando in consiglio comunale l’idea di una gestione più ordinata delle strutture esterne degli esercizi commerciali.

"Sì, molti esercizi stanno lavorando bene e alcuni hanno cambiato gli arredamenti e il look. Noi, come Amministrazione, cerchiamo di dare una mano per migliorare l’estetica del centro storico".

I bar portano anche più clienti ai negozi?

"È una realtà che aiuta. Rimane un po’ di delusione quando chiude un negozio e al suo posto nasce un esercizio commerciale". Annamaria Senni