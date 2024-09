"Siamo delusi, servono cambiamenti"

Michael Nardi del Bagno Cala Romeo, vede tanta ingiustizia: "Gli indennizzi proposti nel decreto non sono equi e non è previsto neppure il riconoscimento del valore aziendale. Non è una decisione giusta sia per gli indennizzi, sia per quanto concerne l’inizio dell’attività, perchè così si mettono sullo stesso piano gli imprenditori che hanno investito facendo dei sacrifici, con le aziende che invece non hanno investito nulla negli ultimi anni. Siamo delusi dal Governo e auspichiamo cambiamenti del decreto in senso migliorativo; la nostra categoria è invisa a molti e questo è inspiegabile".