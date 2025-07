Sicurezza, aperto il posto estivo di Polizia

Ieri ha aperto i battenti il Posto della Polizia di Stato per la stagione estiva 2025, che controllerà il territorio dell’intera costa della provincia di Forlì-Cesena, quindi oltre a Cesenatico anche Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare. Il Posto estivo di Polizia nel centro di Cesenatico è confermato in viale Leonardo da Vinci angolo via Marconi, dove da ieri sono 20 gli agenti operativi, tuttavia si tratta di un presidio temporaneo ed i locali anche questa estate non saranno aperti al pubblico. In sostanza il Posto di Polizia è la base di riferimento delle pattuglie che effettueranno servizio in riviera. Il potenziamento sarà presente fino al 31 agosto ed è considerato importante dai residenti, dagli albergatori, dagli operatori balneari, dai proprietari dei locali pubblici e dai negozianti.

Ieri il sindaco Matteo Gozzoli insieme all’assessore Mauro Gasperini, ha incontrato il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei e gli agenti, dando loro il benvenuto a Cesenatico alla presenza del commissario Paolo di Masi, che comanda il presidio. "Dei 20 agenti in servizio – ha detto il questore Mastromattei –, 13 provengono da altri territori e sono tutti giovani, mentre 7 dalla Questura di Forlì-Cesena e dal Commissariato di Cesena. In occasione dei grandi eventi, attraverso delle ordinanze disporrò ulteriori rinforzi per il controllo del territorio, garantendo a Cesenatico altri poliziotti. Ho il piacere di frequentare Cesenatico anche nel tempo libero ed è significativo il fatto che la gente del posto sia interessata a sapere quando apriamo il presidio ed i cittadini vogliono la polizia sul territorio. Siamo operativi h24, collaboriamo con le forze dell’ordine già presenti e saremo di supporto ai carabinieri della Compagnia".

Gozzoli punta molto sui rinforzi per garantire la sicurezza sul territorio: "Per la nostra città è fondamentale la grande attenzione che dimostra il questore, che ringraziamo in quanto anche quest’anno garantisce il servizio nei due mesi clou dell’estate. Personalmente e a nome della città auguro buon lavoro a tutti gli agenti che sono arrivati a Cesenatico; averli qui presenti e poter contare su di loro, in collaborazione con la nostra Polizia locale e le altre forze dell’ordine, è importante". Sarà anche quest’anno un posto estivo in ’coabitazione’, in quanto quest’anno nell’edificio in viale Leonardo da Vinci angolo via Marconi, è ancora temporaneamente presente l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, con 23 militari della Capitaneria di porto che faranno base qui, con a capo di tenente di vascello Emanuela Colì, in attesa che vengano ultimati i lavori di ristrutturazione della sede della Guardia Costiera sul porto canale.

Giacomo Mascellani